Diyarbakır'ın Hani İlçesinde İki Aile Arasında Çıkan Silahlı Kavgada 3 Kişi Öldü, 4 Kişi Yaralandı.

IHAAW110214-ASA/15-03-2019- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

IHAAW110214-ASA/15-03-2019



- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. 15.03.2019 11: 02: 14 TSI

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