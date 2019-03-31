Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Hazro İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Ahmet...

Diyarbakır'ın Hazro İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Ahmet...

1 saat önce

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Ahmet Çevik kazandı.

Diyarbakır'ın Hazro İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Ahmet..., System.String[]
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Ahmet Çevik kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Çevik 3 bin 649, AK Parti adayı Kemal Mehmetoğlu 3 bin 315, CHP adayı Abdullah Kaplama 21 oy aldı.

Çevik'in öz geçmişi -

1964 yılında Hazro'nun Dadaş köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Hazro'da tamamladı. DBP ilçe yönetiminde görev alan Çevik, evli ve 7 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA

Ahmet Çevik, Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Hazro, Güncel
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