Diyarbakır'ın Hazro İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Ahmet...
1 saat önce
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Ahmet Çevik kazandı.
Diyarbakır
'ın Hazro
ilçesinde belediye başkanlığını HDP
adayı Ahmet Çevik
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Çevik 3 bin 649, AK Parti
adayı Kemal Mehmetoğlu
3 bin 315, CHP
adayı Abdullah Kaplama
21 oy aldı.
Çevik'in öz geçmişi -
1964 yılında Hazro'nun Dadaş köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Hazro'da tamamladı. DBP ilçe yönetiminde görev alan Çevik, evli ve 7 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA
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