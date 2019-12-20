Diyarbakır'ın HDP'li Sur İlçe Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, gözaltına alındı. - Son Dakika

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Diyarbakır'ın HDP'li Sur İlçe Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, gözaltına alındı.
6 saat önce
Diyarbakır'ın HDP'li Sur İlçe Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, gözaltına alındı. Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:31 Kaynak: İHA
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