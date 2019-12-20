Diyarbakır'ın HDP'li Sur İlçe Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, gözaltına alındı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'ın HDP'li Sur İlçe Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, gözaltına alındı. - Son Dakika

Diyarbakır'ın HDP'li Sur İlçe Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, gözaltına alındı.

6 saat önce

Diyarbakır'ın HDP'li Sur İlçe Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın HDP'li Sur İlçe Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, gözaltına alındı., System.String[]

Diyarbakır'ın HDP'li Sur İlçe Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, gözaltına alındı. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Filiz Buluttekin, Diyarbakır, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:31 Kaynak: İHA
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