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Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir belediye başkanının yerine görevlendirme
8 saat önce
Yenişehir Belediyesi önünden detaylar Polislerin bina önünde beklemesi Polis araçlarından detaylar DİYARBAKIR - Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir ve Hazro belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:34 Kaynak: AA
Yenişehir Belediyesi önünden detaylar
Polislerin bina önünde beklemesi
Polis araçlarından detaylar DİYARBAKIR - Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir ve Hazro belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.
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