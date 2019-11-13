Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir belediye başkanının yerine görevlendirme
Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir belediye başkanının yerine görevlendirme - Son Dakika

Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir belediye başkanının yerine görevlendirme

8 saat önce

Yenişehir Belediyesi önünden detaylar Polislerin bina önünde beklemesi Polis araçlarından detaylar DİYARBAKIR - Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir ve Hazro belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.

Yenişehir Belediyesi önünden detaylar

Polislerin bina önünde beklemesi

Polis araçlarından detaylar DİYARBAKIR - Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir ve Hazro belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.

Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir belediye başkanının yerine görevlendirme

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Yenişehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:34 Kaynak: AA
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