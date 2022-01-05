Üye Girişi
Diyarbakır'ın ihracatı geçen yıl yüzde 48,34 artarak 231 milyon doları aştı - Son Dakika

Diyarbakır'ın ihracatı geçen yıl yüzde 48,34 artarak 231 milyon doları aştı

05.01.2022 12:42
Diyarbakır'ın ihracatı geçen yıl yüzde 48,34 artarak 231 milyon doları aştı

Diyarbakır'ın ihracatında 2021 yılında yaşanan yüzde 48,34'lük artış üreticiyi sevindirdi.

Diyarbakır'ın ihracatında 2021 yılında yaşanan yüzde 48,34'lük artış üreticiyi sevindirdi.

Diyarbakır'da üretilen gıda, tekstil, mermer, elektrik trafosu, güneş paneli, plastik metal boru, ısı yalıtım sistemleri, mobilya ve cam gibi birçok ürün, Çin, Cezayir, Suudi Arabistan, Irak, Gürcistan, Libya, Romanya, İran, Suriye ve İsrail'in de aralarında bulunduğu 110 ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Diyarbakır'ın 2021'de yaptığı ihracat önceki yıla göre yüzde 48,34 artarak 155 milyon 896 bin dolardan, 231 milyon 252 bin dolara yükseldi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, AA muhabirine, kentte 280 fabrikanın çalıştığını ve 104 fabrikanın da inşaat aşamasında olduğunu söyledi.

Bu yıl 45 fabrikanın üretime başlayacağını kaydeden Fidan, OSB'de yaklaşık 12 bin kişinin istihdam edildiğini, üretime başlayacak fabrikalarda da 5 bine yakın istihdamın sağlanacağını bildirdi.

Geçen yıllarda OSB'de arazinin çok olduğunu anlatan Fidan, şöyle devam etti:

"Şu an itibarıyla 100'ün üzerinde başvuru var. OSB'nin 4. etabında yer kalmadı. Hala da sırada bekleyen yüzlerce yatırımcı var. 5. etap OSB'yi dahil etmeye çalışıyoruz. Bu konuda görüşmelerimiz söz konusu. En kısa sürede sanayicilerimize yer tahsisi yapmaya başlayacağız. Bugün yatırımcı gelse tahsis edebilecek yerimiz yok."

Avrupa'dan Türk mallarına rağbet

Salgının ilk yılında fabrikaların 45 gün kapalı kaldığını anımsatan Fidan, maske, mesafe ve hijyen kurallarıyla beraber fabrikalarda çarkların dönmeye devam ettiğini dile getirdi.

Çin piyasası daralınca Avrupa ülkelerinden Türk mallarına rağbetin arttığını aktaran Fidan, fabrikalarda 24 saat çarkların dönmesine rağmen talebe yetişemediklerini anlattı.

Fidan, fabrikaların 2 yıldır iyi bir şekilde çalıştığını, çalışan sayısının 9 binden 12 binin üzerine çıktığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Geçen yıla göre ihracatta yüzde 48,34 artış oldu. Bu sene hedefimiz 500 milyon doların üzerine çıkmak. Diyarbakır'ı daha da ileriye taşımayı amaçlıyoruz. Üretimi, istihdamı ve ihracatı kentte daha da artırmak istiyoruz. Tek derdimiz budur."

"Çok iyi iş aldık"

OSB'de mobilya üretimi yapan firmanın sahibi Medeni Dilek ise 255 kişinin fabrikalarında istihdam edildiğini, evler için mobilya üretimi yaptıklarını belirtti.

Ürünlerini İngiltere, Gürcistan ve Irak'a ihraç ettiklerini, Almanya ve Fransa'dan da talep olduğunu bildiren Dilek, salgına rağmen üretimin durmadığını dile getirdi.

Dilek, "Çok iyi iş aldık. İhracatımızda artış var. Geçen yılki ihracatımız 1,5 milyon dolar. Bu sene hedefimiz 3 milyon dolar. Ancak ham madde sıkıntısı yaşıyoruz. Ham madde bulduğumuz sürece Avrupa, Afrika ve Amerika ile ciddi oranda dış ticaretimiz artar." ifadelerini kullandı.

İhracatta yüzde 60 büyüme

Saç boyası sektöründe üretim yapan fabrikanın ihracat müdürü Ezellein Khedr de fabrikalarında 500 kişinin çalıştığını, 40'tan fazla ülkeye ürünlerini ihraç ettiklerini kaydetti.

Geçen yıl bir önceki yıla göre ihracatta yüzde 60 büyüme sağladıklarını aktaran Khedr, "46 milyon tüp saç boyası ürettik. Bu yıl hedefimiz ise 100 milyonu bulmak. 25 milyona yakın tüp boyasını ihraç ettik. Dünyanın dört bir yanındaki kadınların saçlarına boyamızla güzellik katıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Diyarbakır, İhracat, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın ihracatı geçen yıl yüzde 48,34 artarak 231 milyon doları aştı - Son Dakika


İmamoğlu hakkında iddianame mi hazırlanıyor? Özdağ: Bu işi ciddiye alın! İmamoğlu hakkında iddianame mi hazırlanıyor? Özdağ: Bu işi ciddiye alın!         
13:15
Bilardo salonundan haraç almaya gittiler! Alamayınca da istekalarla müşterilere saldırdılar! Bilardo salonundan haraç almaya gittiler! Alamayınca da istekalarla müşterilere saldırdılar!         
13:01
Kadın hakim, müebbet hapis cezası alan mahkumla öpüşürken kameralara yakalandı Kadın hakim, müebbet hapis cezası alan mahkumla öpüşürken kameralara yakalandı         
12:39
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Karadeniz gazının işleneceği tesisin maketi hazırlandı Karadeniz gazının işleneceği tesisin maketi hazırlandı         
12:13
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil         
20:17
Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39

Son Dakika Haberleri
13:09 Cenazede "cenazelik" oluyordu! Kafasına öyle bir şey düştü ki!
13:01 Bilardo salonundan haraç almaya gittiler! Alamayınca da istekalarla müşterilere saldırdılar!
12:58 2022 Erkekler Kainat Güzeli, spor hekimi Darya Kamil oldu
12:51 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te görüşecek
12:38 Kadın hakim, müebbet hapis cezası alan mahkumla öpüşürken kameralara yakalandı
12:36 Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı dertte! Borcu 130 milyon lirayı bulunca yaptığı konkordato talebi reddedildi
12:34 Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı
12:29 Babası şehit oğlunu anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Fethi Sekin" paylaşımı!
12:20 Güzel şeyler de oluyor: İstanbul'da barajların doluluk oranı arttı
12:18 Akşener'den zamlar sonrası açıklama: Sayın Erdoğan gözlerin ışıldıyor mu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 13:20:38. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'ın ihracatı geçen yıl yüzde 48,34 artarak 231 milyon doları aştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement