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Diyarbakır'ın ilçelerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın ilçelerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

22.12.2021 13:02
Diyarbakır'ın ilçelerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ardından yürüttüğü çalışmayla 14 mahallede toplam 244 kilometre yolun kar nedeniyle ulaşıma kapanmasını engelledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ardından yürüttüğü çalışmayla 14 mahallede toplam 244 kilometre yolun kar nedeniyle ulaşıma kapanmasını engelledi.

Büyükşehir Belediyesi, kente mevsimin ilk karının yağmasının ardından vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ilçelerde karla mücadele çalışmaları yürütüyor.

Kulp, Lice, Hani ve Silvan'da etkili olan kar yağışının ardından harekete geçen Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 244 kilometre yol ağında yaptığı çalışmada kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.

9 iş makinası, 21 personelle gerçekleşen kar temizleme çalışması ile 14 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Vatandaşların başta sağlık hizmetleri ile ilgili olmak üzere mağduriyet yaşamaması için yapılan karla mücadele çalışmaları özellikle kentin yüksek kesimlerinde aralıksız devam ediyor.

Diyarbakır'ın ilçelerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor
Diyarbakır'ın ilçelerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor
Diyarbakır'ın ilçelerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın ilçelerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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