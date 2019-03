Diyarbakır'ın İleri Gelen Ailelerinden AK Parti'ye Destek

Diyarbakır'ın ileri gelen ailelerinin temsilcileri, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti adaylarını destekleyeceklerini bildirdi.

Diyarbakır'da Karacadağ yöresinde yaşayan kentin ileri gelen ailelerinin temsilcileri yaptıkları açıklamayla 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin belediye başkan adaylarını destekleyeceklerini açıkladı.



Şahinan ailesinin temsilcilerinden Hadi Gülçer, AK Parti adaylarının bölgeye hizmet yapabileceği düşüncesinde oldukları için seçimlerde AK Parti adaylarını desteklediklerini söyledi.



Bölge halkının yıllardır hizmetten mahrum kaldığını dile getiren Gülçer, şöyle dedi:



"Bu bölgede HDP millete hizmet yapmadı. HDP bir şekilde milleti kandırıyor ama hizmet yapmıyor. Onların anlayışını, düşüncesini bildiğimiz için hiçbir zaman HDP'ye oy vermedik. Maalesef insanlar kandırılıyor. Destek veriyorlar ve kazanıyorlar ama kazandıktan sonra hiçbir icraat yok."



Diyarbakır'daki bazı belediyelere görevlendirme yapıldıktan sonra hizmet anlamında çok büyük değişimlerin yaşandığını ifade eden Gülçer, "HDP 20 senedir belediyeleri yönetiyor ama bu 2 sene kadar hizmeti olmadı. Şahinan aşireti olarak 4 bin civarında oyumuz var, oylarımızı AK Parti'ye vereceğiz. AK Parti kazanırsa çok büyük değişiklikler olur. AK Parti kazanırsa aş, iş olur. Bizler devletimizin, hizmetin yanındayız." dedi.



"AK Parti adayları seçimi kazanırsa her şey değişir"



Kalaiba ailesinin temsilcilerinden Mehmet Nuri Akbaş da AK Parti'yi desteklemelerinin yanı sıra AK Parti için kapı kapı dolaşıp oy istediklerini belirtti.



Türkiye'nin Suriye ve Irak gibi parçalanmak istendiğini vurgulayan Akbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe amaçlarına ulaşamayacaklarını söyledi.



Geçmişte hizmet olmadığından dolayı çok fazla zorluk çektiklerini dile getiren Akbaş, şöyle dedi:



"Bizler AK Parti'nin kazanması için çalışıyoruz. Eğer AK Parti adayları seçimi kazanırsa her şey değişir. Diyarbakır'da 3 dönemdir belediyeleri HDP alıyor ama hizmet yok. Ne yaptılar? Burada kimse CHP'ye de bir oy dahi vermiyor. Burada iki parti var AK Parti ve HDP. Umuyoruz ki HDP'ye oy verenler de bu seçimde AK Parti'ye oy verir."



Mehmet Ateş ise, AK Parti hükümeti döneminde Türkiye ve bölgede her anlamda büyük bir değişimin yaşandığını vurguladı.



Belediye yönetimlerinin AK Parti adaylarına geçtiği takdirde hizmetin artacağını ve bölgenin kalkınacağını belirten Ateş, "Belediyeleri HDP aldı ama hiç hizmet, altyapı yok. HDP milleti kandırdı. Bizler ise AK Parti'yi destekliyoruz, her zaman AK Parti'nin arkasındayız. Gençlerimiz dahil olmak üzere herkesin fikri AK Parti'den yanadır. Eğer belediyeleri AK Parti kazanırsa her şey değişir." ifadelerini kullandı.



Metina ailesinin temsilcisi Hasan Mercan da, yıllardır belediye hizmetlerinden mahrum kaldıklarını anımsattı.



Mercan, "Aşiret olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'ye destek olacağız. Aşiret olarak AK Parti adayını destekliyoruz çünkü bize hizmet yapılacağına inanıyoruz." dedi.

