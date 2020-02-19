Diyarbakır'ın ilk AVM'siydi, bakımsızlıktan esnaf kalmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın ilk AVM'siydi, bakımsızlıktan esnaf kalmadı - Son Dakika

Diyarbakır'ın ilk AVM'siydi, bakımsızlıktan esnaf kalmadı

6 saat önce

Diyarbakır'da 21 yıl önce açıldığında kentin tek AVM'si durumunda olan Diyar Galeria Alışveriş Merkezi, son dönemde zor günler geçiriyor.

Diyarbakır'ın ilk AVM'siydi, bakımsızlıktan esnaf kalmadı, System.String[]

Diyarbakır'da 21 yıl önce açıldığında kentin tek AVM'si durumunda olan Diyar Galeria Alışveriş Merkezi, son dönemde zor günler geçiriyor. İçinde bulunan birkaç esnafın da iş yapamadığı gerekçesiyle dükkanlarını kapatmayı düşündüğü AVM, eski günlerine dönmek için yetkililerden yardım bekliyor.


Yenişehir ilçesi Dağkapı semtinde bulunan ve yaklaşık 21 yıl önce açılan Diyar Galeria Alışveriş Merkezi'ne ilgi, yeni açılan AVM'ler nedeni ile her geçen gün azaldı. Geçtiğimiz aylarda içinde bulunan kamu kurumunun da taşınması ile tamamen ziyaretçisiz kalan AVM, zor günler geçirmeye başladı.


AVM'de 21 yıldır esnaf olan Sabri Sanmaz, Diyar Galeria'nın 1999 yılında açıldığını söyledi. Sanmaz, "Eskiden Galeria Diyarbakır'ın en işlek alışveriş merkeziydi. Açıldığın günden sonra 3 veya 4 yıl faal bir şekilde devam etti, ardından yaprak dökümü gibi oldu. Nedeni ise bakımsızlıktan oldu, esnaf bakmadı ve iş yeri sahipleri buraya bakmadı. Buranın gelişmesi için valiliğin ve belediyenin destek vermesi gerekiyor. Bilinen markalardan mağazalar burada açılırsa ve getirilir ise burası gelişir. Bizim ricamız AVM'nin bakımı yapılması ve ilgili kurumların katkıda bulunmasıdır" dedi.


6 yıldır AVM'de çiçekçilik yapan esnaf Mustafa Serkan Güleçoğlu da çiçekleri ile AVM'yi tek başına renklendirmeye çalıştığını belirterek, "Burası bakımsızlıktan dolayı bu halde ve belirli markaların buraya getirilse eskisi gibi kalkınabilir diye düşünüyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:31 Kaynak: İHA
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