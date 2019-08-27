Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın ilk özel poligonu dualarla açıldı
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Diyarbakır'ın ilk özel poligonu dualarla açıldı

52 dakika önce

Diyarbakır'da faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük, bölgenin ise ilk ve tek atış poligonu olan Karakuş Poligon hizmete açıldı.

Diyarbakır'ın ilk özel poligonu dualarla açıldı, System.String[]

Diyarbakır'da faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük, bölgenin ise ilk ve tek atış poligonu olan Karakuş Poligon hizmete açıldı.


Karakuş Gold Group Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Karakuş Diyarbakır'a yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İş adamı Karakuş bölgenin ilk ve tek atış poligonu olan Karakuş Poligonu hizmete açtı. Dualarla açılışı yapılan poligon açılışına yaklaşık 2 bin davetli katıldı. Açılışa sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda başkanları, doktorlar, kanaat önderleri, siyasiler, kamu kurum ve kuruluş amirleri ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen misafirler katıldı.


Karakuş Group Gold, bu kapsamda yaklaşık yedi buçuk milyon liraya mal olan Diyarbakır ve bölgenin ilk olma özelliğini taşıyan poligon ile, kent ekonomisine oldukça büyük katma değer sağlayacak. Karakuş Gold Group Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Şeyhmus Karakuş, yaklaşık 5 aylık bir çalışmanın ardından açılışını gerçekleştirdikleri bu devasa işletmenin, yaklaşık 7.5 milyon liraya mal olduğuna dikkati çekti.


Muhtelif iş kollarında yatırımları olduğunu ve bu yatırımların yüzlerce insana iş ve istihdam olanağı sağladığını belirten Şeyhmus Karakuş, "Başta Diyarbakır ilimiz olmak üzere, bölgemiz genelinde böylesine çok amaçlı bir yatırımın eksikliği hissediliyordu. Öncelikle kentimiz ve bölgemize hayırlara vesile olmasını, Yüce Rabbim'den; niyaz ediyoruz. Gerek kentimiz ekonomisine sağlayacağı katma değer ve gerekse insanlarımıza iş olanakları sağlanacak olması, bizleri bir hayli memnun ediyor. Bu kentte kazandığımızı, yine bu kente yatırım yapmak, bizim için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Özellikle ülkemizin batı kentleriyle, yurt dışına yaptığımız iş seyahatlerimizde, böyle büyük bir çapta tesisi, kentimize kazandırma fikri oluştu. Bu fikri arkadaşlarımızla aramızda yaptığımız istişareler sonucu olgunlaştırdık. Yaptığımız fizibilite çalışmaları sonrası, kolları sıvayıp, yaklaşık 5 aylık bir çalışmanın ardından, bu devasa tesisi kentimiz ve bölgemiz halkının hizmetine sunduk" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:55 Kaynak: İHA
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