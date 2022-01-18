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Diyarbakır'ın ilk ve tek kadın "şahin"i trafik denetimi için yollarda - Son Dakika

Diyarbakır'ın ilk ve tek kadın "şahin"i trafik denetimi için yollarda

18.01.2022 14:12
Diyarbakır'ın ilk ve tek kadın "şahin"i trafik denetimi için yollarda

Diyarbakır'da trafik denetiminde görev yapan motorize ekiplerden şahinler arasında bir kadın polis de görev yapıyor.

Diyarbakır'da trafik denetiminde görev yapan motorize ekiplerden şahinler arasında bir kadın polis de görev yapıyor.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı 20 kişilik şahin ekibinin ilk ve tek kadın polisi olan Dilek Zengin, mesaisinin önemli bir kısmını motor üzerinde geçiriyor.

Mesleğe 2013 yılında başlayan ve 8 yıldır trafik biriminde görevli olan evli ve 2 çocuk annesi Zengin, gönüllü olarak 3 ay önce aldığı 4 haftalık zorlu motosiklet sürüş teknikleri eğitiminin ardından kentin tek ve ilk kadın şahini oldu.

Trafik denetimi ve yönetiminde görev alan, aynı zamanda normal polislik görevlerinde de bulunan Zengin, gazetecilere, motosikletli polis olmayı istediğini ve bir anne için zor olsa da bu görevi yapabileceğini düşündüğünü belirten Zengin, 120 saatlik eğitimin ardından şahin polisi olduğunu ifade etti.

"Trafiğe en hızlı şekilde müdahale etmeye çalışıyoruz. Kadın şahin gördüklerinde şaşırıyorlar" diyen Zengin, çevresindeolumlu tepkiler aldığını belirtti.

Zengin, "Diyarbakır halkı kadınların her yerde olması gerektiğini söylüyor. Ben de buna inanıyorum. Kadınlar her yerde olmalı. Kadın şahin polisi olmak güzel bir duygu. Olumlu tepkiler alınca ben de motive oluyorum. Genç kadınlar yanıma geldiğinde onlara da tavsiyede bulunuyorum. Beraber fotoğraf çektiriyoruz. Diyarbakır'ın ilk ve tek kadın şahin polisi olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

"Dilek hanımla tanışmak bizim için mutluluk"

Uygulama noktasında Zengin ile karşılaşan vatandaşlardan Ela Koç, kadınları her yerde görmenin mutluluk verici olduğunu aktardı.

Koç, "Diyarbakır'da sürekli erkek trafik polislerini görüyorduk. Dilek hanım ile tanışmak bizim için mutluluk oldu." ifadelerini kullandı.

Sürücülerden Cuma Alper ise polislerin trafikte zorlu bir görev yürüttüklerini belirtti.

Alper, "Bizim için çalışıyorlar. Kadınları böyle görmek mükemmel. Kadın şoförler varsa eğer kadın trafikçi polisler de olmalı." sözlerine yer verdi.

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın ilk ve tek kadın 'şahin'i trafik denetimi için yollarda - Son Dakika


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