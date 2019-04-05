Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesinde, 30 Ağustos 2015'te PKK'lı Teröristlerce Gerçekleştirilen ve 2...

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesinde, 30 Ağustos 2015'te PKK'lı Teröristlerce Gerçekleştirilen ve 2...

2 saat önce

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, 30 Ağustos 2015'te PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen ve 2 polisin şehit düştüğü saldırıya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesinde, 30 Ağustos 2015'te PKK'lı Teröristlerce Gerçekleştirilen ve 2..., System.String[]
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, 30 Ağustos 2015'te PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen ve 2 polisin şehit düştüğü saldırıya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:57 Kaynak: AA

PKK, Kayapınar, Diyarbakır, Güncel
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