Kayalıklara sıkışan yavru köpekler, iş makinesi kullanılarak kurtarıldı

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde kayaların arasına sıkışan 4 yavru köpek, AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde kayalıkların olduğu boş arazide kayaların arasında 4 yavru köpeğin sıkıştığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri ilk etapta 3 yavru köpeği çıkardı. 1 yavru köpek daha iç kısımda mahsur kaldığı için destek olarak iş makinesi istendi. İş makinesinin gelmesiyle 5 saatlik çalışmanın ardından son yavru köpek de mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan köpekler kontrol amaçlı veterinere götürüldü.
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