Diyarbakır'da korkunç olay! Yumurta satıcısına kurşun yağdırdılar - Son Dakika
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Diyarbakır'da korkunç olay! Yumurta satıcısına kurşun yağdırdılar

07.08.2022 17:16

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki aracında yumurta satışı yapan şahsı kurşun yağmuruna tutan maskeli saldırganların çevredekilere, "Namus meselesidir, içeri geçin" dediği öne sürüldü.

Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 235. Sokak'ta şapkalı ve maskeli 2 kişi sokağa girdikten sonra bir süre çevreyi kolladı. Silahlı şahıslar, daha sonra bir sitenin önünde çocukların dışarıda olduğu vakitte toptan yumurta satışı yapan şahsa park halindeki aracının içinde kurşun yağdırdı.

Yumurta satıcısına kurşun yağdırıp, çevredekileri 'Karışmayın, namus meselesi' diye dağıttılar

OMZUNDAN YARALANDI

Yaklaşık 20 mermi sıkılan olayda hedef alınan şahıs, iş yerinin içine kaçarak canını kurtardı. Otomobil adeta kevgire dönerken, kurşunların sekmesi sonucu C.Ç. isimli vatandaş omzundan hafif yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yumurta satıcısına kurşun yağdırıp, çevredekileri 'Karışmayın, namus meselesi' diye dağıttılar

'NAMUS MESELESİ, İÇERİ GİRİN'

Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganlar olaydan sonra kovanları rögardan atarken, saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görgü tanıkları, saldırganların çevredekilere 'Namus meselesidir, içeri geçin' dediğini ileri sürüldü.

Yumurta satıcısına kurşun yağdırıp, çevredekileri 'Karışmayın, namus meselesi' diye dağıttılar
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Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da korkunç olay! Yumurta satıcısına kurşun yağdırdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da korkunç olay! Yumurta satıcısına kurşun yağdırdılar - Son Dakika
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