Diyarbakır'da korkunç olay! Yumurta satıcısına kurşun yağdırdılar

Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 235. Sokak'ta şapkalı ve maskeli 2 kişi sokağa girdikten sonra bir süre çevreyi kolladı. Silahlı şahıslar, daha sonra bir sitenin önünde çocukların dışarıda olduğu vakitte toptan yumurta satışı yapan şahsa park halindeki aracının içinde kurşun yağdırdı.

OMZUNDAN YARALANDI

Yaklaşık 20 mermi sıkılan olayda hedef alınan şahıs, iş yerinin içine kaçarak canını kurtardı. Otomobil adeta kevgire dönerken, kurşunların sekmesi sonucu C.Ç. isimli vatandaş omzundan hafif yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

'NAMUS MESELESİ, İÇERİ GİRİN'

Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganlar olaydan sonra kovanları rögardan atarken, saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görgü tanıkları, saldırganların çevredekilere 'Namus meselesidir, içeri geçin' dediğini ileri sürüldü.