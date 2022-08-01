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Çevredeki vatandaşlar, tarafları ayırmak için araya girince kazazedelerin arbedesine maruz kalarak 4 kişi yaralandı. Tarafların birbirine girmesiyle trafik bir durarak ortalık savaş alanına döndü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 6kişinin yaralandığı, 5 kişinin gözaltına alındığı kazada ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

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