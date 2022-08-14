SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİREN HALİL, BOĞULDU

Olay, dün akşam saatlerinde Talaytepe Mahallesi 4'üncü Sanayi Sitesi civarındaki gölette meydana geldi. Serinlemek için gölete giren Halil Çelik, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD , ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile Çelik'in cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Çelik'in cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Otopsi sonrası ailesine teslim edilen Çelik'in cenazesi, Kayapınar ilçesinde defnedildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

Halil Çelik, Güncel, Son Dakika

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