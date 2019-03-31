Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Rojda...

Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Rojda...

2 saat önce

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Rojda Nazlier kazandı.

Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Rojda..., System.String[]
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Rojda Nazlier kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Rojda Nazlier 4 bin 523, AK Parti adayı Eşref Türe 2 bin 677, CHP adayı Muhyettin Çelik 78 oy aldı.

Nazlier'in öz geçmişi -

Lice ilçesinde doğan Rojda Nazlıer ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı.

Nazlıer, uzun süre kadın hakları konusunda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:41 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Kocaköy, Diyarbakır, Rojda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da Muhtar Adayları Arasında Bıçaklı Kavga! 2 Ağır Yaralı Diyarbakır'da Oy Kavgası Kanlı Bitti: 9 Yaralı 32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi Kayyum Atanan 10 İlde Son Durum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:57:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Rojda...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]