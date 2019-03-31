Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Rojda...
2 saat önce
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Rojda Nazlier kazandı.
Diyarbakır
'ın Kocaköy
ilçesinde belediye başkanlığını HDP
adayı Rojda
Nazlier kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Rojda Nazlier 4 bin 523, AK Parti
adayı Eşref Türe
2 bin 677, CHP
adayı Muhyettin Çelik
78 oy aldı.
Nazlier'in öz geçmişi - Lice
ilçesinde doğan Rojda Nazlıer
ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı.
Nazlıer, uzun süre kadın hakları konusunda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:41 Kaynak: AA
Diyarbakır'da Muhtar Adayları Arasında Bıçaklı Kavga! 2 Ağır Yaralı
Diyarbakır'da Oy Kavgası Kanlı Bitti: 9 Yaralı
32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
Kayyum Atanan 10 İlde Son Durum