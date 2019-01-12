Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesinde Terör Örgütü PKK'ya Yönelik Operasyonda 2 Terörist Etkisiz Hale...
59 dakika önce
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır
'ın Kocaköy
ilçesinde terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:39 Kaynak: AA
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