Diyarbakır'ın kokusu lavanta bahçesiyle değişti - Son Dakika

Diyarbakır'ın kokusu lavanta bahçesiyle değişti

Diyarbakır'ın kokusu lavanta bahçesiyle değişti Dicle Üniversitesi ve Bismil Belediyesi iş birliği ile Bismil'de 50 dönümlük alanda 2 çeşit lavanta ekildi Lavanta bahçesi kentin kokusunu değiştirirken, litresi 50 bin lira olan lavanta yağı ile kilogramı 500 lira olan lavanta balı ülke...

Diyarbakır'ın kokusu lavanta bahçesiyle değişti

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Dicle Üniversitesi ve Bismil Belediyesi iş birliği ile Bismil'de 50 dönümlük alanda 2 çeşit lavanta ekildi

Lavanta bahçesi kentin kokusunu değiştirirken, litresi 50 bin lira olan lavanta yağı ile kilogramı 500 lira olan lavanta balı ülke ekonomisine önemli katkıda bulunacak

Şimdiden 50 kadına istihdam sağlayan lavanta bahçesi, kenti hem güzelleştirecek hem de kalkındıracak

DİYARBAKIR - Dicle Üniversitesi ile Bismil Belediyesi işbirliği kapsamında Bismil Meslek Yüksekokuluna ait 50 dönümlük alana 2 çeşit lavanta dikildi. Lavanta bahçesinde hasat başlarken, litresi 50 bin lira olan lavanta yağı ile kilogramı 500 lira olan lavanta balı ülke ekonomisine önemli katkıda bulunacak.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir ilki hayata geçirdi. 50 dönüm arazi üzerine dikilen 2 çeşit lavanta ile Diyarbakır'ın kokusunu değiştiren dev projede lavanta yağı ve lavanta balı elde edilirken istihdama da katkı sağlandı. Litresi 50 bin lira olan lavanta yağı ile kilogramı 500 lira olan lavanta balı, ülke ekonomisine de katkı sağlayacak. 6 ay önce dikimi yapılan lavanta bahçesinde bir yandan hasat yapılırken diğer yandan da yağ çıkarma işlemine geçildi.

Hasat başladı, yakın zamanda piyasaya sürülecek

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doc. Dr. Hayrullah Akyıldız, 80 bin adet tohum ile 2 çeşit lavanda dikimi yaptıklarını söyledi. Akyıldız, lavanta hasadına başladıklarını ve yakın zamanda piyasaya sürüleceğini belirterek, lavantadan bölgeye özgü lavanta balı, aroması, limonatası, sabunu, tıbbi ilaçları elde edeceklerini kaydetti. Akyıldız, "Lavantanın ülkemizde kısıtlı Hindistan ve Fransa'da yaygın olduğunu duyduk, özellikle tıp alanında tıbbi aromatik bir bitki olduğundan dolayı bende bölgenin bir çiftçisi olarak lavanta dikimine karar verdim. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk defa profesyonel bir şekilde 50 dönümlük alanda lavanta bahçesine karar verdik. Bulgaristan'dan 80 bin adet 2 çeşit lavanta getirdik. Aralık ayında diktik çok kısa sürede güzel bir gelişme oldu, projemiz başarıya ulaştı, lavantalarımız çıktı. Hasada başladık, yakın bir zamanda inşallah bunu bölgemize özgü lavanta balını, aromasını, limonatasını, sabununu, tıbbi ilaçları piyasaya süreceğiz" dedi.

Yetişmez dediler yetişti

Lavantayı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştirmek istediklerini fakat akademisyenlerin dahi bunun yetişemeyeceğini iddia ettiğini aktaran Akyıldız, lavantayı yetişerek algıların kırıldığını vurguladı. Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doc. Dr. Hayrullah Akyıldız, projenin örnek olduğunu belirterek, "Ben buna karar verdiğim zaman, sürekli iddia ettiğim gibi Mezopotamya topraklarında her şeyin yetişebileceğini, verimli bir toprak olduğu için söylerdim. Arkadaşlarımız hatta akademisyenlerimiz ısrarla olmaz dedi, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde şuan lavantanın da çıkabileceğini hatta üretilebileceğini ispatlamış olduk. Yurt içi ve dışındaki üreticileri gezdik, bir dönümde yaklaşık 500 kilogram kuru çiçek alabileceğimizi ve bu 500 kilogramda yüzde 2'si yani 10 litresi yağa dönüştürülüyor. Yağa dönüşen kısmının yurt dışında bir litresi 40-50 bin liraya alıcı bulabiliyor. Ülkemizde de yaygın olmadığı için 10 bin liraya satılmakta. Kozmetik ve tıbbi ilaçlarda çok talep gören bitki, biz yurt dışındaki talepleri değerlendirip ihraç ederek ülke ekonomisine kazanç sağlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Diyarbakırlı kadınlara istihdam sağlayacak

Akyıldız, lavanta bahçesinin kadınlara istihdam sağlayacağını kaydederek bahçenin şimdiden 50 kadına ekmek kapısı olduğunu aktardı. Akyıldız, "Aynı zamanda Diyarbakırlılara istihdam sağlayacağız, şuanda hasat için 50 kadını burada çalıştırmaya başlattık bile, bu da bir istihdamdır, bu kadınlarla tarladaki hasattan sonra kurutulmasından yağa çevrilmesine kadar çalışmayı düşünüyoruz. Hem ekonomiye katkı, bölge insanına istihdam hem de çiftçilerimize yeni ürünlere yönelmesini sağlayacağız. Zaten üniversitemizin de amacı bu, projeyi halkımızın hizmetine sokacağız" şeklinde konuştu.

Lavanta balı da üretilecek

Kilogramı 500 liraya kadar satılan lavanta balının da üretileceğini anlatan Akyıldız, "Arı fikri de daha önce lavanta balı söyleniyordu, biz hiç elde edemiyorduk. Çünkü çevremizde lavanta yoktu, 1 kilo lavanta balının 500 liraya satıldığını duyuyorduk. Biz de madem bahçemiz var, arıları da getirip lavanta balı elde edelim dedik. Şuan balımız oluşmaya başladı, inşallah piyasaya süreceğiz, 50 kovanla başladık başarı elde edilirse 500 kovana kadar çıkarmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Bismil, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'ın kokusu lavanta bahçesiyle değişti - Son Dakika Ekonomi

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