Diyarbakır'ın köyünde 'Yeşil Bursa' gibi olmak için 1000 fidan dikildi - Son Dakika

Diyarbakır'ın köyünde 'Yeşil Bursa' gibi olmak için 1000 fidan dikildi

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Yukarışeyhler mahallelileri, 2019 yılında düzenlenen ağaç dikme kampanyasında aldıkları 1000'e yakın çam ve dut fidanlarını, 3 kilometrelik yol boyunca sağlı sollu dikerek, hayvanlardan korumak için de çevresini dikenlerle çevreledi. Kuraklık nedeniyle yağmur yağmayınca kendi imkanlarıyla imece usulüyle ağaçları sulayan mahalleli, ağaçların kurumaması için destek bekliyor. Mahalleli Orhan Taş, "Sulama konusunda çok sıkıntı çekiyoruz. Uzun hortumlar aldık. Onlarla sulama yapıyoruz. Zorlu bir süreçtir. Biz elimizden geleni yapacağız. Bunları yetiştirelim, devamı da gelecek. Köprüden buraya 3 kilometre. Aralarda kuruyanlar var. Onları tekrar ekmeyi düşünüyoruz. Burayı Bursa gibi yeşillendirmek istiyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019'da 11 milyon fidan sloganıyla düzenlediği 'Geleceğe Nefes' kampanyasıyla, Çüngüş ilçesi kırsal Yukarışeyhler mahallelileri, 1000 çam ve dut fidanı aldı. Nakliyesinden dikimine kadar bütün mahallelinin emek verdiği fidanlar 3 kilometrelik yol boyunca dikildi. Küçükbaş hayvanların fidanlara zarar vermemeleri için de etrafları dikenli telle çevrildi. Yaşadıkları yeri el birliğiyle Bursa gibi yeşil bir görüntüye kavuşturmak isteyen mahalleli, mevsimin kurak geçmesiyle birlikte fidanları yine kendi imkanlarıyla sulamaya başladı. Su sıkıntısı çeken mahalleli, bazıları kuruyan fidanlarını kurtarmak için tankerler yardımıyla 3 kilometrelik yol boyunca sulama yapmaya başladı. Sulama için destek bekleyen mahalleli, bu fidanları kurtardıktan sonra yazın kuşların da yuvası haline gelen ağaçların dikimine devam etmeyi hedefliyor.

'SULAMA KONUSUNDA SIKINTI ÇEKİYORUZ'

Bursa'nın Nilüfer ilçesinden 2 yıl önce memleketi Çüngüş ilçesi kırsal Yukarışeyhler Mahallesi'ne dönen Orhan Taş, "15 sene Nilüfer ilçesinde kaldım. Köyü sevdiğimizden dolayı buraya geri döndüm. 2019'da fidan dikim kampanyasında köy halkıyla beraber talepte bulunduk. Bütün imkanlarımızla nakliyesi dahil, dikimine kadar yaşlılarımızla beraber bunları ektik. Dut ve çam olmak üzere 1000'e yakın ağacımız var. Biz elimizden geldiğince sulamasını yapıyoruz. Tankerlerle suluyoruz. Bunları yetiştirmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen bu kadar. Yetkililerin bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Bursa'nın o görüntüsünün burada da olmasını istedik. Ağaçlardan sonuçta birçok canlı faydalanıyor. Neden bizim köyümüz de böyle olmasın dedik. Bizim burada hayvancılık çok olduğu için bunları koruyamıyoruz. Köylüler olarak gittik bizim dağ kesiminden dikenleri traktörlerle taşıdık, buraya getirdik. Ağaçları dikenlerle koruma altına aldık. Çekirgeler bile gelip bunları yiyorlar. Biz sonradan farkına vardık. Elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. Sulama konusunda çok sıkıntı çekiyoruz. Uzun hortumlar aldık. Onlarla sulama yapıyoruz. Zorlu bir süreçtir. Bunları yetiştirelim, devamı da gelecek. Aralarda kuruyanlar var. Onları tekrar ekmeyi düşünüyoruz. Bunlar 2 sene falan sulandıktan sonra su istemiyorlar. İlk sene suladık. Burayı Bursa gibi yeşillendirmek istiyoruz" diye konuştu.

'GELECEK NESİLLERE DAHA GÜZEL BİR ÇEVRE BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Mahalleyi yeşillendirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ve köyün gençleri için de imece usulüyle çalışmalar yaptıklarını dile getiren Cuma Akagündüz ise, şunları kaydetti:

"Çermik Gençlik ve Spor Kulübü halı sahasını yeniliyordu. Biz de eskilerini kendi imkanlarımızla buraya getirdik. Genç kardeşlerimizle beraber el birliğiyle imece usulü çalışıyoruz. Kardeşlerimiz top oynuyor. Mutluyuz. Bir emeğimiz olmuş ise ne mutlu bize. Daha iyi olması için tabi ki de destek bekliyoruz. Kim bize destek olursa teşekkürlerimizi iletiriz. Elimizden geldiğince köyümüzü güzelleştirmeye çalışıyoruz. Gelecek nesillere, genç kardeşlerimize daha güzel bir çevre, daha güzel bir köy bırakmak için elimizden geleni yapıyoruz."