Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Kulp Belediyesine kayyum atandı
Son Dakika Dünya Haber

Diyarbakır'ın Kulp Belediyesine kayyum atandı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp Belediyesine kayyum atandı

Diyarbakır'ın Kulp Belediyesine kayyum atandı, System.String[]

Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili tutuklanan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine Kulp Kaymakamı görevlendirildi.


Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki terör saldırıyla ilgili gözaltına alınan, HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

Euronews.com'da Görüntüle

Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Fatih Taş, Diyarbakır, Kulp, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tutuklanan Kulp Belediye Başkanı'nın yerine kaymakam görevlendirildi
DAEŞ lideri Bağdadi'den yeni ses kaydı Suriye hükümeti SDG'yi ilk kez bölücü terörist milisler olarak niteledi 2019 Komik Yaban Hayatı Fotoğrafları Yarışması'nın finalistleri belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 11:09:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Kulp Belediyesine kayyum atandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]