Diyarbakır'ın Kulp Belediyesine kayyum atandı
1 saat önce
Diyarbakır'ın Kulp Belediyesine kayyum atandı
Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili tutuklanan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine Kulp Kaymakamı görevlendirildi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki terör saldırıyla ilgili gözaltına alınan, HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:15
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