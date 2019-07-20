Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, turuncu...
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Meryem Aksu olduğu belirlendi.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:52 Kaynak: AA
'ın Kulp
ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Meryem Aksu
olduğu belirlendi.
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