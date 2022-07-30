Piknikte girdiği çayda boğuldu - Son Dakika
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Piknikte girdiği çayda boğuldu

30.07.2022 22:27
Piknikte girdiği çayda boğuldu

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, ailesiyle pikniğe giden Ömer Zeydin (25), serinlemek için girdiği çayda boğuldu.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, ailesiyle pikniğe giden Ömer Zeydin (25), serinlemek için girdiği çayda boğuldu.

Olay, öğleden sonra Kulp ilçesine bağlı kırsal Taşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte pikniğe giden Ömer Zeydin, serinlemek için çaya girdi. Suda gözden kaybolan Zeydin, daha sonra su yüzeyine çıktı. Bölgede bulunan sağlıkçılar, Zeydin'e müdahalede bulundu. Ancak Zeydin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Zeydin'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Zeydin'in, otopsi işlemlerinin ardından Kulp ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Piknikte girdiği çayda boğuldu - Son Dakika

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