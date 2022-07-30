DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, ailesiyle pikniğe giden Ömer Zeydin (25), serinlemek için girdiği çayda boğuldu.
Olay, öğleden sonra Kulp ilçesine bağlı kırsal Taşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte pikniğe giden Ömer Zeydin, serinlemek için çaya girdi. Suda gözden kaybolan Zeydin, daha sonra su yüzeyine çıktı. Bölgede bulunan sağlıkçılar, Zeydin'e müdahalede bulundu. Ancak Zeydin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Zeydin'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Zeydin'in, otopsi işlemlerinin ardından Kulp ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Piknikte girdiği çayda boğuldu - Son Dakika