Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde patlama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde patlama

6 dakika önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde işçileri taşıyan sivil aracın geçişi sırasında teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde patlama, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde işçileri taşıyan sivil aracın geçişi sırasında teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Kulp ilçesine bağlı Karabulak köyü sınırlarındaki Dokuzviraj bölgesinde meydana geldi. Teröristler tarafından daha önce köy yoluna döşenen patlayıcı bölgede çalışan orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak etti. Olayda ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Kulp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP binası önünde nöbet tutan Diyarbakırlı anneden Galatasaray'a çağrı!
Demirtaş'tan HDP binası önünde eylem yapan annelere mesaj: Evlatlarına kavuşma isteği haklı ve meşrudur Diyarbakır'da yola döşenen patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti: Ölü ve yaralılar var İki yaşındaki bebek annesinin ölümüne neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 19:46:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde patlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]