Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde patlama: 4 şehit, 13 yaralı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen patlama ilk belirlemelere göre 4 kişi şehit oldu, 7'si ağır 13 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kulp ilçesinde sivili aracın geçişi sırasında teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 4 kişi şehit oldu, 7'si ağır 13 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - DİYARBAKIR