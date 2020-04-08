Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristler köylülere saldırdı. - Son Dakika

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristler köylülere saldırdı.
6 saat önce
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristler köylülere saldırdı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristler köylülere saldırdı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:22 Kaynak: İHA
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