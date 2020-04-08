Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki terör saldırısı - Son Dakika

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 5 vatandaşın şehit olmasından dolayı başsağlığı mesajı yayımladı.

TVF'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz." denildi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Diyarbakır Kulp'ta terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.