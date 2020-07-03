Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde 19 Haziran ve 2 Temmuz arasında düzenlenen... - Son Dakika

Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde 19 Haziran ve 2 Temmuz arasında düzenlenen operasyonlarda toplam 858 ton esrara denk gelen 28 milyon 625 bin 310 kök kenevir bitkisi ile 3 ton 75 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. - DİYARBAKIR