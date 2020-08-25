Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 4 milyon 623 bin 280 kök Hint keneviri ve 800 kilogram esrar... - Son Dakika

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 4 milyon 623 bin 280 kök Hint keneviri ve 800 kilogram esrar...
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 4 milyon 623 bin 280 kök Hint keneviri ve 800 kilogram esrar ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 4 milyon 623 bin 280 kök Hint keneviri ve 800 kilogram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 13:59
Kaynak: AA
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