Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli...
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Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli...

43 dakika önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli..., System.String[]
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır, Jandarma, Lice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:29 Kaynak: AA
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