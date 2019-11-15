Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 ton 38 kilogram...
Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 ton 38 kilogram... - Son Dakika

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 ton 38 kilogram...

6 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 ton 38 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 ton 38 kilogram..., System.String[]

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 ton 38 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır, Lice, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü YPG'nin sivillere yönelik saldırısı son anda önlendi
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi (TEKRAR) HDP Gaziantep İl Başkanına terörden gözaltı ABD'den Mazlum Kobani açıklaması: Desteğimiz geçici ve dönemsel

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 16:09:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 ton 38 kilogram...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]