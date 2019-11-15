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Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 ton 38 kilogram...
6 saat önce
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 ton 38 kilogram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:38 Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 ton 38 kilogram esrar ele geçirildi.
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