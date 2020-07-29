Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında yangın - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında makilik alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale ediliyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Dibek, Yolçatı ve Çağdaş Mahalleri sınırındaki makilik alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle akşama doğru kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yön değiştirerek devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son alev sönene kadar mücadelelerinin devam edeceği, sosyal medyada mevcut yangından bağımsız, manipülatif fotoğrafların paylaşıldığı belirtildi.