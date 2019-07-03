Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ele geçirildi, teröristlerin...
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ele geçirildi, teröristlerin kullandığı 15 mağara tahrip edildi.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:16 Kaynak: AA
'ın Lice
ilçesinde 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ele geçirildi, teröristlerin kullandığı 15 mağara tahrip edildi.
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