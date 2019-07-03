Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ele geçirildi, teröristlerin...
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ele geçirildi, teröristlerin...

20 dakika önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ele geçirildi, teröristlerin kullandığı 15 mağara tahrip edildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ele geçirildi, teröristlerin..., System.String[]
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ele geçirildi, teröristlerin kullandığı 15 mağara tahrip edildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:16 Kaynak: AA
Diyarbakır, Lice, Güncel
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