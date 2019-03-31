Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Lice İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Tarık...

Diyarbakır'ın Lice İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Tarık...

3 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Tarık Mercan kazandı.

Diyarbakır'ın Lice İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Tarık..., System.String[]
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Tarık Mercan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Tarık Mercan 7 bin 709, AK Parti adayı Ethem Bahri Anlı bin 379, CHP adayı Tarık Akdemir 120 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:51 Kaynak: AA

Tarık Mercan, Halkların Demokratik Partisi, Lice, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da Muhtar Adayları Arasında Bıçaklı Kavga! 2 Ağır Yaralı Diyarbakır'da Oy Kavgası Kanlı Bitti: 9 Yaralı 32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi Kayyum Atanan 10 İlin 6'sını HDP Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 02:08:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Lice İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Tarık...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]