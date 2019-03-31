Diyarbakır'ın Lice İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Tarık...
3 saat önce
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Tarık Mercan kazandı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Tarık Mercan kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Tarık Mercan 7 bin 709, AK Parti adayı Ethem Bahri Anlı bin 379, CHP adayı Tarık Akdemir 120 oy aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:51 Kaynak: AA
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