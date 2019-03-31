Diyarbakır'ın Lice İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Tarık...

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Tarık Mercan kazandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Tarık Mercan kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Tarık Mercan 7 bin 709, AK Parti adayı Ethem Bahri Anlı bin 379, CHP adayı Tarık Akdemir 120 oy aldı.

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