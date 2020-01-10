Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. - Son Dakika

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.
6 saat önce
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. - DİYARBAKIR
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