Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 7 milyon 571 bin 062 kök kenevir bitkisi ile...
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 7 milyon 571 bin 062 kök kenevir bitkisi ile arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 7 milyon 571 bin 062 kök kenevir bitkisi ile arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkisi, son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar oldu. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 09:36 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 7 milyon 571 bin 062 kök kenevir bitkisi ile... - Son Dakika
Son Dakika Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum