Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Lice İlçesinde Eğitime Ara Verildi

Diyarbakır'ın Lice İlçesinde Eğitime Ara Verildi

1 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Diyarbakır'ın Lice İlçesinde Eğitime Ara Verildi, System.String[]
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Lice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerin herhangi bir olumsuzluğa maruz kalmaması için eğitime bir günlük ara verildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kar yağışının ilçe genelinde gün içerisinde ara ara devam edeceği öğrenildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:44 Kaynak: İHA

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