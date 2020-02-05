Diyarbakır'ın Lice ilçesinde geçen yıl etkisiz hale getirilen bir teröristin gri kategoride aranan... - Son Dakika

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde geçen yıl etkisiz hale getirilen bir teröristin gri kategoride aranan...
6 saat önce
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde geçen yıl etkisiz hale getirilen bir teröristin gri kategoride aranan Ramazan Toprak olduğu belirlendi. Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:24 Kaynak: AA
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