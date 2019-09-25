Diyarbakır'ın Lice kırsalında "Bayrak-135 S¸ehit Jandarma Uzman C¸avuş Selc¸uk O¨zer-2...
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Diyarbakır'ın Lice kırsalında "Bayrak-135 S¸ehit Jandarma Uzman C¸avuş Selc¸uk O¨zer-2 Operasyonu"nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:46 Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Lice kırsalında "Bayrak-135 S¸ehit Jandarma Uzman C¸avuş Selc¸uk O¨zer-2 Operasyonu"nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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