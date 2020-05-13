Diyarbakır'ın Lice kırsalındaki operasyonda, turuncu kategoride aranan Heba Rodi kod adlı terörist... - Son Dakika

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Diyarbakır'ın Lice kırsalındaki operasyonda, turuncu kategoride aranan Heba Rodi kod adlı terörist...
6 saat önce
Diyarbakır'ın Lice kırsalındaki operasyonda, turuncu kategoride aranan Heba Rodi kod adlı terörist sağ yakalandı.
Diyarbakır'ın Lice kırsalındaki operasyonda, turuncu kategoride aranan Heba Rodi kod adlı terörist sağ yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 04:32 Kaynak: AA
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