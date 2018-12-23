Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Lice, Kulp ve Silvan İlçelerinde Düzenlenen Operasyonda Silah, Mühimmat ve Yaşamsal...

Diyarbakır'ın Lice, Kulp ve Silvan İlçelerinde Düzenlenen Operasyonda Silah, Mühimmat ve Yaşamsal...

2 saat önce

Diyarbakır'ın Lice, Kulp ve Silvan ilçelerinde düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi(Tür: Yurt)

Diyarbakır'ın Lice, Kulp ve Silvan ilçelerinde düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:16 Kaynak: DHA

Silvan, Kulp, Lice, Diyarbakır, Güncel
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