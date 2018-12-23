Diyarbakır'ın Lice, Kulp ve Silvan İlçelerinde Düzenlenen Operasyonda Silah, Mühimmat ve Yaşamsal...
2 saat önce
Diyarbakır'ın Lice, Kulp ve Silvan ilçelerinde düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi(Tür: Yurt)
Diyarbakır'ın Lice, Kulp ve Silvan ilçelerinde düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:16 Kaynak: DHA
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