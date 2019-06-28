Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 255 bin 464 kök Hint...
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Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 255 bin 464 kök Hint...

1 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ve 337 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 255 bin 464 kök Hint..., System.String[]
Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ve 337 kilogram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:47 Kaynak: AA
Hazro, Lice, Diyarbakır, Güncel
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