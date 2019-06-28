Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 255 bin 464 kök Hint...
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Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ve 337 kilogram esrar ele geçirildi.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:47 Kaynak: AA
'ın Lice
ve Hazro
ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ve 337 kilogram esrar ele geçirildi.
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Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi
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