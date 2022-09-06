Diyarbakır'da okulda yetiştirilen ayçiçeği tek kökte 65 baş verdi - Son Dakika
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Diyarbakır'da okulda yetiştirilen ayçiçeği tek kökte 65 baş verdi

06.09.2022 12:36
Diyarbakır'da okulda yetiştirilen ayçiçeği tek kökte 65 baş verdi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde İpekyolu İlkokulu'ndaki botanik bahçede yetiştirilen ayçiçeği 65 baş verdi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde İpekyolu İlkokulu'ndaki botanik bahçede yetiştirilen ayçiçeği 65 baş verdi.

İpekyolu İlkokulu Müdürü Mekin Yerlikaya, yaklaşık 1,5 yıl önce okulun bahçesinde öğrenciler için botanik bahçe oluşturdu.

Farklı sebze ve bitki çeşitlerinin yetiştirildiği botanik bahçeye yeni türler kazandırmak isteyen Yerlikaya, memleketi Kulp ilçesinde babasına ait tarlada çok başlı ayçiçeği yetiştiğini gördü.

Bu türü okulda yetiştirmeye karar veren Yerlikaya, okuldaki görevlinin yardımıyla botanik bahçeye ayçiçeğinin ekimini yaptı. Bakımı yapılan ayçiçeği tek kökte 65 baş verdi. Çok tablalı ayçiçeği, görenlerin dikkatini çekiyor.

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Karaaslan da okula gelerek ayçiçeğini inceledi.

"Bu kadar fazla dallanmayı ilk defa gördük"

Prof. Dr. Karaaslan, AA muhabirine, bitkiyi gördüklerinde şaşırdıklarını, yaptıkları incelemede 60'ı aşkın tabla saydığını belirterek, bunun yanı sıra kırılan dalların da olduğunu söyledi.

"Bu kadar fazla dallanmayı ilk defa gördük. Hakikaten ilginç bir durum." diyen Karaaslan, bu bitkiyi korumaya alıp tohumlarını çoğaltarak gelecek yıl da deneme amaçlı ekimini yapmayı düşündüklerini ifade etti.

Bölgede bugüne kadar en fazla 26 tablalı ayçiçeğine rastladıklarını anlatan Karaaslan, bu ayçiçeğinin nasıl bu kadar baş verdiğini araştıracaklarını belirtti.

Karaaslan, "Ayçiçeği bitkisinde fazla dallanma yabani bir özellik olup, verim açısından istenen bir özellik değil ancak süs bitkisi olarak ya da ıslah çalışmalarında genetik materyal olarak değerlendirilebilir. Günümüzde ekonomik açıdan tek tablalı hibrit çeşitler kullanılmaktadır. Bu özel tohum değil, yağlı tohum olarak biliniyor." dedi.

Guinness Rekorlar Kitabı'na müracaat edilecek

Okul müdürü Mekin Yerlikaya, babasının tarlasında gördüğü ayçiçeğini okulda yetiştirdiklerini belirterek, bir kökte 65 baş veren bitkinin ilgi çektiğini söyledi.

Yerlikaya, "Bu bitki üzerinde hocamızı davet ederek akademik anlamda bir ön çalışma yaptık. Amacımız bunu koruma altına alıp Guinness Rekorlar Kitabı'na müracaat edip böyle bir bitkinin varlığını duyurmak. Temel gayemiz eğer verimli olursa bu tohumdan bölgemizdeki ve ülkemizdeki çiftçilerimize vermek." diye konuştu.

Bitkinin bakımıyla ilgilenen okuldaki görevli Hüseyin Bilgin de ilk defa bu kadar çok tablalı bitki gördüğünü belirtti.

Çocukların bitkiye zarar vermemesi için okul bahçesinde zaman zaman nöbet tutuğunu anlatan Bilgin, "Gözüm gibi baktım. Memnunum. İyi ki yetiştirmişim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, İpekyolu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da okulda yetiştirilen ayçiçeği tek kökte 65 baş verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da okulda yetiştirilen ayçiçeği tek kökte 65 baş verdi - Son Dakika
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