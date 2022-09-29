Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar Mahallesi Demetevler bölgesinde, Alatosun ve Kırkkoyun mahalleleri ile Hasanağa mezrasında yeni yaşam alanlarına yol kazandırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bağlar Belediyesinin asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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