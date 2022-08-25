Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu

25.08.2022 17:04
Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Fetih Mahallesi'nde Dicle Nehri'ne giren çocuk bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK) ile itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu çocuğun cesedine ulaşıldı.

Ceset otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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