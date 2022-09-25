Diyarbakır'da kazanlar ihtiyaç sahiplerine kışlık konserve için kaynadı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da kazanlar ihtiyaç sahiplerine kışlık konserve için kaynadı

25.09.2022 12:30
Diyarbakır'da kazanlar ihtiyaç sahiplerine kışlık konserve için kaynadı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde belediye ve kaymakamlıkça yapılan çalışma kapsamında 50 kadının hazırladığı kışlık konserve ve turşular ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılacak.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde belediye ve kaymakamlıkça yapılan çalışma kapsamında 50 kadının hazırladığı kışlık konserve ve turşular ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılacak.

Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hz. Rukiye Aile Destek Merkezi'nin bahçesinde yakılan odun ateşinde kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı.

Kadınların saatler süren hummalı çalışması sonucu 1000 şişe konserve ve 5'er kiloluk 500 bidon turşu hazırlandı.

"300 aileye konserve, 500 aileye de turşu göndereceğiz"

Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Meryem Kaya, AA muhabirine, ilçedeki dar gelirli ailelere yönelik konserve ve turşu yardımlarını 3 yıldır geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Aşçılık kursundaki eğitmenler ve kursiyerlerden oluşan 50 kadının katkısıyla konserve ve turşu hazırlandığını dile getiren Kaya, sonbaharda süren kışlık konserve ve turşu hazırlığında dar gelirli aileleri de düşündüklerini belirtti.

Kaya, "Aileler için kış hazırlığı yapıyoruz. Konserve ve turşuları hazırladıktan sonra evlerine teslim ediyoruz. 300 aileye konserve, 500 aileye de turşu göndereceğiz." dedi.

Çalışmaya katkı sunan eğitmenlerden Zeynep Keskin ise sabah erken saatte başladıkları çalışmanın gün boyu sürdüğünü belirterek, hazırladıkları konserve ve turşuları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sevdet Özen de özellikle bölgede kışa yönelik hazırlıkların önemli olduğunu anlatarak, büyük zahmetle hazırladıkları bu ürünlerin ihtiyacı olan insanların sofralarına ulaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

YORUMLAR
500
Arıcılar, Kendilerinden Şeker Parası Toplayan Tahap'ın Yöneticileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: 'Bizi Dolandırdılar' Arıcılar, Kendilerinden Şeker Parası Toplayan Tahap'ın Yöneticileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: 'Bizi Dolandırdılar' SPOR Bakan Ersoy: Şehitliklerin arasından geçmek, o ruhu yaşamanın ayrı bir önemi var SPOR Bakan Ersoy: Şehitliklerin arasından geçmek, o ruhu yaşamanın ayrı bir önemi var
Kaynak: AA

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kazanlar ihtiyaç sahiplerine kışlık konserve için kaynadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:22 TBMM ilk defa bir dönemde 6. yasama yılına girecek!
12:10 Dudak uçuklatan fiyat! Aronya meyvesi organik soluca ve yarasa gübresiyle yetiştiriliyor
11:45 Erdoğan Toprak: AK Parti iktidarı kendilerine oy vermeyenlerin ahiretlerinin yanacağını öne sürüp tehdit ediyor
11:29 Çorum'da şüpheli valiz alarmı! Sahibi koşarak geldi ve polislere olayın iç yüzünü anlattı
11:23 Survivor yüzüğü! Mert Öcal, Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti, genç yarışmacı "evet" dedi
10:48 Atina'dan tehlikeli provokasyon! Yunanistan'ın Adalar'a yaptığı yasa dışı zırhlı araç sevkiyatı İHA'larla görüntülendi
10:37 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin'in nükleer silahlarını kullanacağı durumu açıkladı
10:28 Adana'da husumetli olduğu arkadaşını vuran genç: Beni dövdüğü için sıktım
10:18 Elon Musk İran rejimine karşı! Protestocuların organize olması için Starlink uydusu ülkede aktifleştirildi
10:00 "Putin'in bu askerlerle vay haline" Rusya'da seferberlik ilanı sonrası orduya katılmak isteyen bir genç ayakta bile duramadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 12:30:30. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da kazanlar ihtiyaç sahiplerine kışlık konserve için kaynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement