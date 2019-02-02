Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Nüfusu 1 Milyon 732 Bin 396'ya Yükseldi

Diyarbakır'ın Nüfusu 1 Milyon 732 Bin 396'ya Yükseldi

44 dakika önce

Diyarbakır nüfusu, 2018 yılında 2017 yılına göre 32 bin 495 kişi arttı.

Diyarbakır'ın Nüfusu 1 Milyon 732 Bin 396'ya Yükseldi, System.String[]
Diyarbakır nüfusu, 2018 yılında 2017 yılına göre 32 bin 495 kişi arttı. Buna göre Diyarbakır nüfusu 1 milyon 732 bin 396'ya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre 2017'de 1 milyon 699 bin 901 kişi olan Diyarbakır nüfusu, 2018 yılında 32 bin 495 kişilik artışla 1 milyon 732 bin 396'ya yükseldi. Cinsiyete göre verilerde erkek ile kadın nüfusu arasındaki fark 18 bin 540 kişi oldu. Erkek nüfus 875 bin 468, kadın nüfus ise 856 bin 928 olarak kaydedildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:22 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Diyarbakır, Güncel
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