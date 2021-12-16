Son dakika haberi: DİYARBAKIR'IN RİSKLİ BÖLGESİ FİSKAYA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLADI - Son Dakika

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarafından riskli alan ilan edilen Fiskaya bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları başladı.

Büyükşehir Belediyesince Fiskaya bölgesinin 2017 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilmesinden ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, toplam 5 etapta gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1'inci etapta yer alan 93 dönümlük alanda bulunan 205 hak sahibi ile anlaşma sağlandığını söyledi.

Hak sahiplerinden 84'ü ile TOKİ konut sözleşmesi, 121'i ile de konut ya da arsa bedeli karşılığında anlaşıldığını dile getiren Karaloğlu, Fiskaya'da kentsel dönüşüm tamamlandığında, millet bahçesinin devamı olarak düzenleneceğini ifade ederek, 'Diyarbakırlılar kaliteli vakit geçirebilecekleri yeni bir yeşil alana kavuşacak, hem de Diyarbakır'ın yeşil alan ortalaması artacak' dedi.

'FİSKAYA'YI YEŞİLLE BULUŞTURUYORUZ'

Diyarbakır'ın en kıymetli bölgelerinden olan Sur'un hemen bitişiğindeki Fiskaya'yı yeşille buluşturacaklarını belirten Vali Karaloğlu, şunları söyledi:

'Bu bölgeleri, Diyarbakır'da yaşayan herkes için nefes alabilecek alanlara dönüştürmek istiyoruz. Bu bölge Surların altındaki millet bahçesinin devamı olacak. Yeşili Dicle, Hevsel bahçeleri ile buluşturmuş olacağız. Diyarbakır'ın cazibesi artacak. Buradaki çalışmaları vatandaşımızla beraber yürütüyoruz. Şu ana kadar 205 vatandaşımızla rızaen anlaştık. Helalleşerek tokalaşarak anlaştık. Vatandaşlarımız kesinlikle mağdur edilmedi ve edilmeyecek. Diyarbakır'ın bugünü dünden iyi olduğu gibi, yarını da bugünden iyi olacak.?