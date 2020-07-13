Diyarbakır'ın saklı cenneti: Şeyhandede şelalesi - Son Dakika

Korona virüsle birlikte sıcak havanın da etkili olduğu Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Elazığ gibi illerden vatandaşlar, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan doğa harikası Şeyhandede şelalesinin yolunu tuttu. Güzelliği ile göz kamaştıran Şeyhandede şelalesi, korona virüs nedeni ile tatile çıkamayan vatandaşların gözde mekanı haline geldi.

Türkiye'de korona virüsle birlikte sıcak havalar da etkisini arttırmaya başladı. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde artış gösteren vakalar ve sıcak havalar vatandaşları bu yıl evlerine kapattı. Tatile gidemeyen vatandaşlar da bulundukları illerin yakınlarında bulunan doğal güzellikleri keşfetmeye başladı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Şeyhandede şelalesi, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ gibi yakın illerde ikamet eden vatandaşların gözde mekanı haline geldi. Şelalenin altında yüzüp piknik yapmanın keyfini çıkaran vatandaşlar, bölgenin çevre düzenlemesinin yapılması için çağrıda bulundu.

"BURANIN GÖRÜLÜP KEŞFEDİLMESİ GEREKİYOR"

Siverek'ten ailesiyle birlikte Şeyhandede şelalesine gelen Mehmet Emin Sağır, pandemi sürecinden dolayı uzak yerlere gidemediklerini söyledi. Bölgelerinde doğal güzelliklerin olduğunu vurgulayan Sağır, "Buranın görülüp keşfedilmesi gerekiyor. Burayı az insan biliyor, genelde çevre illerdeki insanlar biliyor. Dışarıdan gelecek kişiler içinde burayı tavsiye ediyorum. Akdeniz, Antalya, Bodrum gibi deniz olan bölgeler yerine doğa harikası olan Şeyhandede şelalesini tavsiye ediyorum. Bölgede çevre düzenlemesi yapılması şart. Şelalenin etrafında sosyal tesisler yapılarak turizme kazandırılabilir" dedi.

AĞIRLIKLI OLARAK ÇEVRE İLLERDEN GELİYORLAR

Şeyhandede köyü sakinlerinden Selahattin Koca ise vatandaşların özellikle hafta sonu köye geldiğini söyledi. Halkın özellikle Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ gibi illerden Şeyhandede şelalesine geldiğini aktaran Koca, "Şeyhandede şelalesi bölgenin en gözde yerlerinden biridir. Yalnız çevre olarak çok kirli, buraya konteyner konulması, gelen insanların daha duyarlı olması için sesleniyoruz. Manzara görüldüğü gibi, çok mükemmel bir yer. Doğuda ve Türkiye'nin birçok kentinde böyle bir yerin olmadığını düşünüyoruz. Gelen herkes aynı kanıda. Yalnız buralarda yol mutlaka yapılması lazım. Bu doğa harikası yerimize lütfen sahip çıkalım. Gelen misafirlerde mutlaka temiz tutalım. Herkes getirdiği çöplerini mutlaka alsın, çöp bırakmasınlar. Böyle bir yer herkese nasip olmuyor. Bölgemizde var, buda bir şandır, şöhrettir. Çevre bakanlığımızı ve Turizm Bakanlığımızı böyle yerlere sahip çıkmalarını istiyoruz" diye konuştu.

(İHA)