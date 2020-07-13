Diyarbakır'ın saklı cenneti: 'Şeyhandede Şelalesi' - Son Dakika

Diyarbakır'ın saklı cenneti: 'Şeyhandede Şelalesi'

Diyarbakır'ın saklı cenneti: 'Şeyhandede Şelalesi' Çermik ilçesinde bulunan Şeyhandede şelalesi, tatilcilerin gözde mekanı haline geldi Korona virüs nedeni ile tatile çıkamayan vatandaşlar şelalenin altında yüzüp piknik yapmanın keyfini çıkarıyor Korona virüsle birlikte sıcak havanın da...

Diyarbakır'ın saklı cenneti: 'Şeyhandede Şelalesi'

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, yönetime istifasını sundu
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişiden güzel haber geldi
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları

Çermik ilçesinde bulunan Şeyhandede şelalesi, tatilcilerin gözde mekanı haline geldi

Korona virüs nedeni ile tatile çıkamayan vatandaşlar şelalenin altında yüzüp piknik yapmanın keyfini çıkarıyor

DİYARBAKIR - Korona virüsle birlikte sıcak havanın da etkili olduğu Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Elazığ gibi illerden vatandaşlar, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan doğa harikası Şeyhandede şelalesinin yolunu tuttu. Güzelliği ile göz kamaştıran Şeyhandede şelalesi, korona virüs nedeni ile tatile çıkamayan vatandaşların gözde mekanı haline geldi.

Türkiye'de korona virüsle birlikte sıcak havalar da etkisini arttırmaya başladı. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde artış gösteren vakalar ve sıcak havalar vatandaşları bu yıl evlerine kapattı. Tatile gidemeyen vatandaşlar da bulundukları illerin yakınlarında bulunan doğal güzellikleri keşfetmeye başladı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Şeyhandede şelalesi, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ gibi yakın illerde ikamet eden vatandaşların gözde mekanı haline geldi. Şelalenin altında yüzüp piknik yapmanın keyfini çıkaran vatandaşlar, bölgenin çevre düzenlemesinin yapılması için çağrıda bulundu.

"Buranın görülüp keşfedilmesi gerekiyor"

Siverek'ten ailesiyle birlikte Şeyhandede şelalesine gelen Mehmet Emin Sağır, pandemi sürecinden dolayı uzak yerlere gidemediklerini söyledi. Bölgelerinde doğal güzelliklerin olduğunu vurgulayan Sağır, "Buranın görülüp keşfedilmesi gerekiyor. Burayı az insan biliyor, genelde çevre illerdeki insanlar biliyor. Dışarıdan gelecek kişiler içinde burayı tavsiye ediyorum. Akdeniz, Antalya, Bodrum gibi deniz olan bölgeler yerine doğa harikası olan Şeyhandede şelalesini tavsiye ediyorum. Bölgede çevre düzenlemesi yapılması şart. Şelalenin etrafında sosyal tesisler yapılarak turizme kazandırılabilir" dedi.

Ağırlıklı olarak çevre illerden geliyorlar

Şeyhandede köyü sakinlerinden Selahattin Koca ise vatandaşların özellikle hafta sonu köye geldiğini söyledi. Halkın özellikle Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ gibi illerden Şeyhandede şelalesine geldiğini aktaran Koca, "Şeyhandede şelalesi bölgenin en gözde yerlerinden biridir. Yalnız çevre olarak çok kirli, buraya konteyner konulması, gelen insanların daha duyarlı olması için sesleniyoruz. Manzara görüldüğü gibi, çok mükemmel bir yer. Doğuda ve Türkiye'nin birçok kentinde böyle bir yerin olmadığını düşünüyoruz. Gelen herkes aynı kanıda. Yalnız buralarda yol mutlaka yapılması lazım. Bu doğa harikası yerimize lütfen sahip çıkalım. Gelen misafirlerde mutlaka temiz tutalım. Herkes getirdiği çöplerini mutlaka alsın, çöp bırakmasınlar. Böyle bir yer herkese nasip olmuyor. Bölgemizde var, buda bir şandır, şöhrettir. Çevre bakanlığımızı ve Turizm Bakanlığımızı böyle yerlere sahip çıkmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Koronavirüs, Diyarbakır, Çermik, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır'ın saklı cenneti: 'Şeyhandede Şelalesi' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, yönetime istifasını sundu 00:49 Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişiden güzel haber geldi 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişiden güzel haber geldi
00:49
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 01:00:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'ın saklı cenneti: 'Şeyhandede Şelalesi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]