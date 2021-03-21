Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı

21.03.2021 00:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 20 Mart 2021 Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Şenyayla bölgesinin Muş'a bağlanmasına karar verilmesiyle, Diyarbakır'ın il sınırı değişti. Öte yandan Ordu-Giresun sınırı da yeniden belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Mart 2021 Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Şenyayla bölgesinin Muş'a bağlanmasına karar verildi.

Erdoğan imzalı 3677 karar sayısı ile yayımlanan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır ili, Kulp ilçesi, Alaca Mahallesi'nde Şenyayla olarak bilinen, Muş-Diyarbakır il sınırı olan Berroşk Komları, Gencuk ve Misur derelerinin kesişim noktasından Billur Deresi'ni takiben Pizar Tepe, 2047 rakımlı Kartal Tepe, Seğla Tepe, Gelyememi Deresi, Vorikamera Tepe güney eteklerinden Muhammetemin Deresi'nden Orta Deresi'nin dere yatağını takiben Murat Nehri ile birleştiği yer arasında kalan bölgenin Muş iline bağlanmasına 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2'nci maddesi gereğince karar verilmiştir."

ORDU-GİRESUN SINIRI YENİDEN BELİRLENDİ

Öte yandan Giresun'un Bulancak ilçesi Aydındere Belediyesi ile Ordu'nun Kabadüz ilçesi Yokuşdibi Mahallesi arasındaki il sınırı yeniden belirlendi.

Resmî Gazete'de yayınlanan 3676 sayılı kararı karara göre iki ilin Aydındere ve Kabadüz adasındaki sınır detay ve krokisi şöyle açıklandı:

3 bin 107 metre rakımlı Karagöl Tepesi'nden başlayarak 2244 metre rakımlı Çakmaklı Tepe'ye, buradan kuzey istikametindeki Öküzkaya Tepesi'nde, aynı istikameti takiben Yaşlıyurt Tepesi'nin doğu eteğinden, Oyuk Deresi gözünü takiben Mekteptaşı Tepesi'nin batısına,

Buradan kuzey istikametini takiben Taşbaşı Tepesi'ne, Taşbaşı Tepesi'nden 2149 metre rakımlı Keltepe'ye, Keltepe'den kuzey batı yönündeki Uzuncaen Tepesi'ne, aynı yönü takiben Olukbaşı Tepesi'ne,

Olukbaşı Tepesi'nden Dikmetaş Mezarlığı'na, buradan kuzey batı istikametinde devam eden Semen Deresi boyunca Sinanlı Deresi ile birleşen köprüye, buradan Sinanlı Deresi'nin devamı olan Semen Deresini takip ederek Semen Deresi'nin Molla Hüseyin Deresi ile birleşen yerde bulunan Cinni Değirmeni'ne birleşen hat olarak tespit edilmiştir.

Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı - Son Dakika


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